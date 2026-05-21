لقيت ربة منزل خمسينية، مصرعها، إثر وقوع حادث انقلاب مركبة بخارية "توكتوك" كانت تستقلها على طريق "دسوق - كفر الشيخ" أمام قرية كفر العرب نطاق مركز دسوق.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، يفيد بوصول المدعوة "نبيلة. ج. م. أ"، 50 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، مصابة بعدة إصابات بادعاء حادث سير على طريق "دسوق - كفر الشيخ".

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتجمع دموي بالبطن، وتعاني من هبوط حاد، وتوفيت متأثرة بإصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.

كشفت المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أنه حال استقلال السيدة المتوفاة مركبة بخارية "توك توك" قيادة زوجها المدعو "رمضان. م. أ. أ"، 65 عامًا، مقيم بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، تعرضت لحادث سير إثر انقلاب المركبة البخارية على طريق "دسوق - كفر الشيخ" أمام قرية كفر العرب.

وبسؤال زوجها المذكور قائد المركبة البخارية، قرر أنه توجه بزوجته المتوفاة إلى مستشفى دسوق العام لإجراء جلسة غسيل كلى نظرًا لمعاناتها من أمراض في الكلى وقع الحادث ما أدى إلى إصابتها وتوفيت خلال تلقيها الخدمة الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام.

تم التحفظ على جثة السيدة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وحُرر بذلك المحضر رقم 4882 لسنة 2026 إداري مركز شرطة دسوق.