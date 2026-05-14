نجح فريق طبي بـمستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي طارئ يُعد الأول من نوعه داخل مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لإنقاذ سيدة حامل بتوأم كانت تعاني من مضاعفات خطيرة كادت تتسبب في فقدان المبيض الأيمن.

ووصلت المريضة إلى المستشفى في الثانية صباحًا وهي تعاني من آلام حادة ومبرحة بالبطن، وعلى الفور خضعت لفحوصات طبية دقيقة كشفت عن وجود التواء واختناق بالمبيض الأيمن نتيجة فرط التنشيط، وهي حالة نادرة وخطيرة تستدعي التدخل السريع قبل حدوث غرغرينا أو تلف كامل بالمبيض.

تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حامل بتوأم

وبحسب الفريق الطبي، تم اتخاذ قرار عاجل بإجراء منظار بطن طارئ، حيث نجح الأطباء في فك الالتواء وإعادة المبيض إلى وضعه التشريحي الطبيعي قبل حدوث أي مضاعفات خطيرة، مع تثبيته بواسطة غرز جراحية باستخدام المنظار لمنع تكرار الحالة مستقبلًا.

وأكد الأطباء أن الجراحة أسهمت في الحفاظ الكامل على المبيض، مع استقرار الحالة الصحية للأم والحمل، في خطوة تعكس التطور الكبير في مستوى جراحات المناظير داخل مستشفيات المحافظة.

فريق طبي متكامل شارك في الجراحة

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود سليمان استشاري النساء والتوليد وجراحات المناظير المتقدمة ونائب مدير المستشفى، والدكتور حسن إبراهيم السجيني أخصائي النساء والتوليد وجراحات المناظير، والدكتورة دينا عبدالمنعم طبيب مقيم النساء والتوليد.

كما شارك في فريق التخدير الدكتور حمدي الموجي استشاري التخدير، والدكتور أحمد نبيل طبيب مقيم، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم محمد عبدربه، والممرضة هدى البدوي، والممرضة رانيا عاطف، وفني التخدير محمد صلاح.

إشادة بسرعة الاستجابة وكفاءة الأطباء

ومن جانبه، أشاد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة استجابة الفريق الطبي وكفاءته في التعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفيات المحافظة.