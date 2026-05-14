أثار تفشي فيروس هانتا على متن السفينة السياحية "هونديوس"، واستمرار تسجيل إصابات جديدة بين بعض الركاب بعد إجلائهم إلى بلدانهم، حالة من القلق بشأن احتمالات اتساع نطاق انتشار الفيروس، وسط مخاوف من تكرار سيناريو جائحة كورونا، خاصة مع الحديث عن انتقال العدوى بين عدد من المخالطين على متن السفينة.

لكن منظمة الصحة العالمية، أكدت بدورها أن فيروس "هانتا" لا يمثل بداية لجائحة جديدة على غرار فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشددة على أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر.

وأوضح مكتب المنظمة في جنيف، في تصريحات لمصراوي، أن فيروس "هانتا" ينتقل عادة من القوارض إلى الإنسان، مع تسجيل حالات محدودة فقط لانتقال العدوى من شخص إلى آخر، لافتة إلى أنه رغم وجود مؤشرات على احتمال حدوث انتقال بشري للفيروس على متن السفينة، فإن الخطر الأكبر يظل محصورًا بين المخالطين المباشرين للحالات المصابة.

وأضافت أن "التقديرات تشير إلى تسجيل آلاف الإصابات سنويًا حول العالم، إلا أن هذا العدد يظل محدودًا مقارنة بعدد سكان العالم"، مؤكدة أن البيانات المستقاة من الفاشيات السابقة تُظهر أن الفيروس لا يمتلك قدرة عالية على الانتشار بين الأشخاص.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات تتبع المخالطين تُجرى حاليًا بهدف متابعة الأشخاص الذين ربما تعرضوا للعدوى، ضمن إجراءات الاحتواء والوقاية من أي انتشار إضافي للفيروس.

ماذا حدث على متن السفينة الموبوءة؟

في وقت سابق، أعلنت الصحة العالمية أن السلالة الفيروسية التي تم رصدها في الحالات المؤكدة المرتبطة بتفشي فيروس هانتا، هي سلالة "الأنديز"، وهي من السلالات القابلة للانتقال بين البشر.

وأفادت المنظمة، أنه حتى 13 مايو الجاري تم تسجيل 11 حالة إصابة، من بينها ثلاث حالات وفاة، موضحة أن من بين هذه الحالات، تأكدت إصابة ثمانية أشخاص مخبريًا بفيروس الأنديز (ANDV)، في حين توجد حالتان محتملتان، وحالة واحدة ما تزال غير محسومة وتخضع لمزيد من التحاليل والفحوصات.

وتوفي 3 ركاب على متن الرحلة، من بينهم زوجان هولنديان، ويعتقد مسؤولون صحيون أنهما كانا أول من تعرض للإصابة بالفيروس خلال زيارة إلى أمريكا الجنوبية.

وبدأت القصة في 2 مايو الجاري، حينما أُبلغت الصحة العالمية بمجموعة من الركاب المصابين بأمراض تنفسية حادة على متن السفينة، في حين بدأت الأعراض على الركاب بين 6 و28 أبريل الماضي، على رأسها الحمى، وأعراض الجهاز الهضمي، لكنها تطورت سريعا إلى التهاب رئوي، ومتلازمة ضيق التنفس الحاد.

وغادرت السفينة، جزر الكناري الإسبانية إلى هولندا يوم الإثنين، بعد انتهاء عمليات إنزال الركاب وإجلائهم إلى بلادهم، حيث نُقل 94 شخصا من 19 جنسية مختلفة من على متن السفينة التي ترفع العلم الهولندي.

ماذا نعرف عن فيروس هانتا؟

وفيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات تحملها القوارض ويمكنها أن تسبب مرضًا شديدًا للبشر، وعادة ما يُصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها.

وتُعد العدوى بفيروس هانتا نادرة نسبياً في العالم ولكنها ترتبط بمعدّل وفيات يتراوح بين أقل من 1% و15% في آسيا وأوروبا، ويصل إلى 50% في الأمريكتين، وفق الصحة العالمية.

لمزيد من التفاصيل عن هذا الفيروس:

فيروس هانتا.. كل ما تريد معرفته عن المرض المثير للقلق (الأعراض وطرق الانتشار)





هل يكون فيروس هانتا "كورونا الجديد"؟.. الصحة تحسم الجدل





فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره



