شهد مستشفى حميات طوخ اندلاع حريق محدود داخل إحدى لوحات المفاتيح الكهربائية بالمستشفى، ما أثار حالة من القلق بين العاملين والمرضى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الأقسام.

استجابة سريعة من الحماية المدنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المستشفى، فانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع مصدر النيران وإخمادها خلال وقت قصير، مع فصل التيار الكهربائي عن الجزء المتضرر كإجراء احترازي.

عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية

وأكدت مصادر بالمستشفى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية بين المرضى أو الأطقم الطبية، فيما نقل بعض الحالات القريبة من موقع الحريق إلى أقسام أخرى داخل المستشفى لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل طبيعي.

إجراءات احترازية ومتابعة الحالة

جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل المستشفى، مع استمرار العمل في باقي الأقسام بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.

تحقيقات لمعرفة الأسباب

وتباشر الجهات المختصة حاليًا أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى حدوث ماس كهربائي داخل لوحة المفاتيح الكهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.