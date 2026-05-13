إحالة 7 من العاملين بالوحدات الصحية في المنوفية للتحقيق

كتب : أحمد الباهي

10:52 ص 13/05/2026 تعديل في 10:52 ص
واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، حملاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث شهدت الوحدات الصحية بقريتي كفر داود والطرانة جولات تفتيشية مفاجئة للوقوف على انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والعاملين.

وجاءت الجولات تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، وتعليمات ممدوح صالح مرزوق رئيس مركز ومدينة السادات، بشأن تكثيف المرور والمتابعة الدورية على المنشآت الخدمية، خاصة القطاع الصحي.

رصد غياب وترك عمل

وكشفت أعمال المتابعة وجود عدد من المخالفات الإدارية داخل الوحدات الصحية، حيث جرى تحويل 7 من العاملين للتحقيق بسبب الغياب دون إذن وترك العمل خلال أوقات العمل الرسمية.

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها، في إطار تطبيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الصحية والخدمية.

متابعة الخدمات الطبية

وشملت الجولات متابعة سير العمل داخل الوحدات الصحية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب مراجعة توافر المستلزمات والأدوات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة بصورة مناسبة.

وأكد مسؤولو مركز ومدينة السادات استمرار الجولات المفاجئة على الوحدات الصحية والمنشآت الخدمية المختلفة، لضمان رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد على الانضباط

وشددت الأجهزة التنفيذية على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفات تؤثر على انتظام العمل أو مستوى الخدمة الصحية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضبط منظومة العمل داخل الوحدات الصحية بمختلف القرى التابعة للمركز.

السادات المنوفية الصحة

