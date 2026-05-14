ضبط 325 كيلو لحوم خنزير داخل ثلاجة بمساكن بنك الإسكان في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:08 م 14/05/2026

جانب من المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الخميس، حملة رقابية موسعة على الأسواق والثلاجات لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة لتداول السلع الغذائية.

ضبط 325 كيلو لحوم مجمدة

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 325 كيلو جرامًا من لحوم الخنزير المجمدة داخل إحدى الثلاجات بمنطقة بنك الإسكان التابعة لحي الزهور، وذلك بالمخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بعمليات التخزين والتداول، بحسب بيان رسمي صادر عن المديرية.

تحفظ على المضبوطات

وأكدت المديرية أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

