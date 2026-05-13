أجرى فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة سوهاج، بقيادة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، عملية جراحية دقيقة ومعقدة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بعد تعرضه لحادث مروري شديد أدى إلى إصابته بقطع كامل في الضفيرة العصبية العضدية اليسرى وخلع بجذور الأعصاب من منطقة الرقبة.

وحضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من فقدان كامل لوظائف الطرف العلوي الأيسر، حيث كشفت الفحوصات الطبية ودراسات توصيل الأعصاب عن تلف بالغ في أعصاب الكتف والذراع، ما كان يهدد بإصابته بالشلل التام.

تدخل جراحي دقيق باستخدام الميكروسكوب

وقام الفريق الطبي بإجراء استكشاف شامل للضفيرة العصبية بالناحية اليسرى، مع تنفيذ عمليات نقل وتوصيل الأعصاب باستخدام أحدث تقنيات الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة، في تدخل جراحي استمر عدة ساعات.

وأسفرت الجراحة عن نجاح كامل في إعادة توصيل الأعصاب المصابة، مع استقرار الحالة الصحية للمريض عقب خروجه من غرفة العمليات.

فريق طبي متكامل

وضم الفريق الطبي عددًا من المتخصصين ياسر عثمان، أحمد فيصل، محمد شحاتة، مصطفى دسوقي، محمود عبدالمولى، محمد هاشم، عبد الله بكري، ومن فريق التخدير أحمد عزمي، أحمد يونس، أحمد عويس.

إنجاز طبي يعكس تطور مستشفيات جامعة سوهاج

وأكد الفريق الطبي أن نجاح هذه الجراحة يعكس التطور الكبير الذي تشهده مستشفيات جامعة سوهاج في مجال الجراحات الدقيقة والميكروسكوبية، بفضل توافر الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة، بما يسهم في إنقاذ الحالات الحرجة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.