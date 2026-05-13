أنهت فتاة حياتها شنقًا اليوم الأربعاء، داخل منزلها بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة، لمرورها بأزمة نفسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حالة شنق داخل منزل بقرية بركة غطاس التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة "ر.ا.ع. ال"، 22 عامًا، مقيمة بمركز أبو حمص، مشنوقة داخل منزلها.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.