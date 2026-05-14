أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة إلى مستشفى المبرة بأسيوط، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات.

حضور قيادات تنفيذية وطبية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وكان في استقباله الدكتور أحمد محمد عثمان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بوسط الصعيد، والدكتور أحمد محمود، مدير المستشفى، حيث تفقد المحافظ عددًا من الأقسام والوحدات الطبية.

تفقد وحدة الهيموفيليا

شملت الجولة وحدة الهيموفيليا لعلاج الأطفال المصابين بأمراض النزف الوراثي، والتي تضم غرفًا للفحص والعلاج الطبيعي والتثقيف الصحي والصيدلية، بالإضافة إلى ثلاث غرف للحقن السريع بإجمالي 12 كرسيًا.

متابعة قسم الأورام

كما تفقد المحافظ قسم الأورام، الذي تم تجهيزه بأحدث الإمكانات الطبية، ويضم معملًا للصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب غرف للفحص والحقن والإقامة، بإجمالي 53 كرسيًا للعلاج اليومي و14 سريرًا للإقامة الداخلية.

تفقد وحدة القسطرة القلبية

وتابع سير العمل بوحدة القسطرة القلبية المزودة بأحدث الأجهزة، والتي تشمل غرف التحضير والإجراء والإفاقة، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متقدمة تضم أجهزة قسطرة ورسم قلب وإيكو وأجهزة دعم الحياة.

الاستماع للمرضى وتقييم الخدمة

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى المرضى ومرافقيهم للاطمئنان على مستوى الخدمة، مشيدًا بجودة الرعاية الصحية والنظافة العامة والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، مع التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة لمرضى الأورام.

التأكيد على تطوير القطاع الصحي

وأكد المحافظ أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ودعم تطويرها لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

رؤية لتحسين الخدمات الطبية

وأوضح أن المحافظة تعمل وفق خطة واضحة لتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع المستشفيات، وتوفير الإمكانات اللازمة للأطقم الطبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى.

إشادة بجهود التطوير

من جانبه، أكد مدير عام التأمين الصحي بوسط الصعيد أن الزيارة تعكس اهتمام المحافظ بالمتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن مستشفى المبرة يشهد تطويرًا مستمرًا في التخصصات والتجهيزات الطبية لتقديم خدمات متقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالمحافظة.