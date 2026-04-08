مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:42 م 08/04/2026

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تفاصيل البلاغ

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بنطاق مركز الواسطى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء الضحايا

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "أيمن صبحي سيد محمود"، 32 عامًا، في موقع الحادث، فيما أُصيب كل من "كريم علي محمد"، 33 عامًا، و"عبد الرحمن أحمد سلطان"، 32 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

