أُصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء،ج إثر حادث تصادم سيارة سوزوكي بجانب الطريق داخل قرية سميد البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث عندما انحرفت السيارة واصطدمت بجانب الطريق داخل القرية، ما أسفر عن إصابة ركابها الأربعة بإصابات متنوعة، وسط استغاثات من الأهالي الذين سارعوا بطلب الإسعاف.

دفعت الجهات المختصة بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الحالة الصحية للمصابين

أوضحت الفحوصات الطبية المبدئية أن المصابين تعرضوا لكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسد، فيما يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، وحالتهم العامة مستقرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين واستكمال الفحوصات الطبية.