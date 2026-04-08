لسماع شكاوى المواطنين.. محافظ الإسكندرية يعقد اللقاء الجماهيري الأول -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:50 م 08/04/2026
    قيادات تنفيذية ونواب خلال لقاء المحافظ للاستماع شكاوى المواطنين (1)
    قيادات تنفيذية ونواب خلال لقاء المحافظ للاستماع شكاوى المواطنين (2)
    محافظ الإسكندرية خلال لقائه المواطنين بالمنتزه (1)
    محافظ الإسكندرية مع أحد المواطنين
    محافظ الإسكندرية خلال لقائه المواطنين بالمنتزه (2)
    محافظ الإسكندرية يستمع لشكوى مواطنة
    محافظ الإسكندرية خلال لقائه المواطنين بالمنتزه (3)

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اللقاء الجماهيري الأول بديوان عام حي المنتزه أول، وذلك لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

الاستماع لشكاوى المواطنين

واستمع المحافظ إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين من نطاق حي أول وثان المنتزه، والتي تنوعت بين ملفات خدمية مختلفة، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص الشكاوى ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل فوري.

استجابة فورية وحسم في مواجهة التقصير

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل وفق منظومة تستهدف سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل مع الشكاوى بجدية وحسم، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

لقاءات أسبوعية بجميع الأحياء

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه سيجري تنظيم لقاءات جماهيرية بشكل دوري كل يوم أربعاء من كل أسبوع في أحياء المحافظة تباعًا، بما يحقق التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين ورصد المشكلات ميدانيًا والعمل على حلها في أسرع وقت.

تأكيد على التواجد الميداني

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، والعمل على سرعة حل المشكلات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والجدية في الأداء لتحقيق رضا المواطن السكندري.

