أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، غلق إداري لعدد 3 محال تجارية في نطاق المدينة، وتشميعها بالشمع الأحمر، وذلك لمخالفة قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في التاسعة مساء ترشيدًا للطاقة.

جاء ذلك خلال حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ترأسها المهندس السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول بشأن تنفيذ قرار غلق المحال المخالفة لقرار رئيس الوزراء في اليوم الثالث من تطبيق القرار.

وقال المهندس السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه ثبت مخالفة أصحاب تلك المحال قرار رئيس الوزراء بموعد الغلق في التاسعة مساء كما تبين مخالفتهم إدارة أنشطتهم في تلك المحال بدون ترخيص.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور، وذلك ترشيدًا للطاقة.