تشتهر محافظة أسوان بأنواع الملوحة النيلية التي تختلف عن غيرها في المحافظات الساحلية بالوجه البحري، ويحرص الزائرون على شرائها كهدايا للأهل والأقارب، ويُعد موسم شم النسيم الأكثر رواجًا لها، حيث تُعتبر وجبة رئيسية في هذا اليوم لدى معظم الأسر المصرية.

أشهر الأنواع: كلب البحر والراية

ويقول أحمد، صاحب أحد محلات الملوحة بأسوان، إن الملوحة الأسوانية لها شهرة كبيرة ومذاق مختلف، وأشهر أنواعها هي "كلب البحر" و"الراية". ويشير إلى أن اسم "كلب البحر" جاء لاحتوائها على أسنان، بينما تتوفر الملوحة المخلية التي تُحفظ بالزيت والشطة.

تخفيضات شم النسيم

ويبلغ سعر كيلو الملوحة من نوع كلب البحر بين 320 و350 جنيهًا، إلا أنه في شم النسيم يُخفض السعر إلى 300 جنيه للكيلو، بينما الملوحة المخلية تُباع بسعر 350 جنيهًا للكيلو. كما تُباع الطحينة الخام بالكيلو بسعر 400 جنيه، والرنجة بسعر 200 جنيه للكيلو.

رقابة وتفتيش دوري

وأوضح صاحب المحل أن هناك تفتيشًا دوريًا من قبل الطب البيطري ودوائر الصحة والتموين على جميع محلات الملوحة في أسوان، لضمان جودة المنتجات وسلامتها للمواطنين.