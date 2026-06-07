احتفل الفنان تامر هجرس بزفاف ابنته تمارا، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء، في أجواء عائلية مميزة.

وظهر تامر هجرس خلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، متأثرا بزفاف ابنته، وقال: "البنت هتسيب البيت يا جماعة، إن شاء الله ربنا يوفقها هي وكريم، والبيت هيبقى فاضي جدا، وبتمنالهم كل خير".

وشهد حفل الزفاف حضور مجموعة من نجوم الوسط الفني والاجتماعي الذين حرصوا على مشاركة تامر هجرس هذه المناسبة الخاصة، وكان من بينهم الفنانة يسرا والفنان خالد سليم، والتقط الحضور العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

عقد قران ابنة تامر هجرس

وكان تامر هجرس احتفل قبل أيام بعقد قران ابنته تمارا، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وظهر خلال مراسم عقد القران برفقة الشيخ رمضان عبدالرازق، ووجه رسالة مؤثرة لابنته، قائلًا: "بنتي وقرة عيني وحبيبتي.. قطعة من قلبي وحياتي كلها".

أعمال يستعد لها تامر هجرس

وعلى الجانب الفني، ينتظر تامر هجرس عرض فيلم "محمود التاني"، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، ويضم نخبة من الفنانين، أبرزهم أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، وجنا الأشقر، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبدالعزيز النجار.







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