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فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالمدارس الرسمية الدولية IPS

كتب : أحمد الجندي

12:49 م 07/06/2026

وزارة التربية والتعليم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف والتخصصات المختلفة بالمدارس الرسمية الدولية IPS.

فتح التقديم لوظائف المدارس الرسمية الدولية إلكترونيًا

أكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة للتوظيف التابعة للمدارس الحكومية الدولية، من خلال هذا الرابط: اضغط هنا

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة واستكمال إجراءات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة حرصها على اختيار أفضل الكوادر القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف المنظومة التعليمية وتطوير خدماتها.

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المدارس الدولية المدارس الرسمية التربية والتعليم

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