واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتهما المكثفة لمواجهة الجرائم التموينية وضبط المخالفات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية والمواد المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، والتحفظ على أكثر من 3 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلاً عن مواجهة المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.