يسابق النادي الأهلي الزمن من أجل إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود فريق الكرة الأول في الموسم المقبل خلفًا للدنماركي ييس توروب الذي تم فسخ التعاقد معه بعد ضياع بطولتي الدوري ودوري الأبطال في الموسم الماضي.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يكثف من اجتماعاته التي تضم نائبه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة وعصام سراج مدير إدارة التعاقدات من أجل الاستقرار النهائي علي هوية المدرب الجديد.

وقال المصدر: في الساعات الماضية فتح الأهلي باب التفاوض المباشر مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا والمدرب رحب بخوض تجربة تدريبية في الشرق الأوسط وأصبح منفتحًا علي قيادة الفريق الأحمر أكثر من أي وقت مضي بعدما رفض خلافة خوسيه ريبيرو بعد مونديال الأندية الأخير.

أضاف : لكن برونو لاج لديه بعض الشروط التي ينتظر تنفيذها من جانب مسئولو النادي الأهلي أو الموافقة عليها، وهي الراتب الشهري إذ يريد الحصول علي 200 ألف يورو بجانب منحه حرية اختيار جهازه الفني المعاون وأيضا منحه حرية اختيار الصفقات بما فيها التدعيمات التي سيقوم بها الأهلي من دوريات أوروبية.

اقرأ أيضا :

ماذا استفاد منتخب مصر من ودية البرازيل ؟.. تفاصيل