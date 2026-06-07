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بالمواعيد.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

كتب : محمد نصار

12:39 م 07/06/2026 تعديل في 12:44 م

سكك حديد مصر

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10/6/2026.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

تشغيل قطارات نوم ومكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

- تشغيل قطار 1933/1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة/مرسى مطروح يوميًا اعتبارًا من الأربعاء 10/6/2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار 1935/1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح/القاهرة يوميًا اعتبارًا من الخميس 11/6/2026 حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:55.

- تشغيل قطار 773/772 القاهرة/مرسى مطروح اعتبارًا من السبت 20/6/2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي، أيام (السبت/الإثنين/الأربعاء) بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور)، وأيام (الأحد/الثلاثاء/الخميس) بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة إسباني مطور).

- تشغيل قطار 775/774 مرسى مطروح/القاهرة اعتبارًا من الأحد 21/6/2026 حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي، أيام (الأحد/الثلاثاء/الخميس) بالتركيب (4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني مطور)، وأيام (الإثنين/الأربعاء/الجمعة) بالتركيب (أولى مكيفة + ثانية مكيفة إسباني مطور).

- تشغيل قطار 939/940 (ثالثة مكيفة) القاهرة/مرسى مطروح يوميًا اعتبارًا من السبت 11/7/2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:35 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار 943/942 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح/القاهرة يوميًا اعتبارًا من السبت 11/7/2026 حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:15 صباح اليوم التالي.

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