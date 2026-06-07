أكدت جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن تطوير تعليم وتدريب القابلات يمثل خطوة مهمة، إلا أن نجاح مهنة القبالة يتطلب أيضًا تعزيز الحوكمة والتنظيم المهني، بما يضمن وجود هوية مهنية واضحة، ونطاق ممارسة محدد، ومسارات وظيفية مستدامة، وأطر تنظيمية داعمة داخل النظام الصحي.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأممية.

وأوضحت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم جهود وزارة الصحة والسكان لتحديث ممارسة القبالة في مصر، من خلال تقديم الدعم الفني لتطوير الكفاءات الأساسية للمهنة، وتعزيز آليات الترخيص والاعتماد، والمساهمة في صياغة مسارات مهنية منظمة تعترف بالقبالة كمهنة متكاملة ضمن منظومة القوى العاملة الصحية.

وأضافت أن إرساء مهنة القبالة كمكون مؤسسي داخل النظام الصحي يتطلب إعادة تصميم نماذج تقديم خدمات رعاية الأمومة وفق نهج أكثر تكاملًا يقوم على العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين مختلف التخصصات الصحية، بما يتماشى مع الإصلاحات الصحية الوطنية الجارية، وعلى رأسها تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت حداد إلى أن دمج القبالة بشكل مؤسسي لا يسهم فقط في تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، بل يدعم أيضًا كفاءة النظام الصحي واستمرارية الرعاية واستدامتها، مؤكدة أن استكمال الاستراتيجية الوطنية للقبالة وإطلاق دراسة جدوى الاستثمار يمثلان نقطة انطلاق مهمة نحو مرحلة التنفيذ الفعلي.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار القيادة الوطنية، وتوفير الاستثمارات اللازمة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات، إلى جانب نشر الوعي بأهمية القبالة باعتبارها خيارًا آمنًا وفعالًا للنساء.

وأكدت الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان التزام الصندوق بمواصلة دعم الجهود الوطنية في هذا الملف من خلال تقديم الدعم الفني، وتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات العالمية، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها للإصلاح الصحي.