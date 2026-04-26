يترقب أهالي قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، محاكمة عامل عشريني متهم بقتل شاب من أبطال الكاراتيه في المحافظة طعنًا بسلاح أبيض "سكين".

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة عامل عشريني متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه في المحافظة بسلاح أبيض "سكين" وسط الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم بسبب خلافات بينهما.

تُشكل المحكمة من المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في أحداث القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

أكدت والدة المجني عليه "عزيزة السيد عبد الرازق"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن نجلها "محمد السيد سمك"، 18 عامًا، لقي مصرعه غدرًا على يد المتهم، الذي استدرجه إلى منطقة زراعية مجاورة لإحدى الترع بمنطقة طلمبات 8 الكهربائية، قبل أن يعتدي عليه بطعنة بسلاح أبيض.

وأوضحت الأم، أن نجلها لم تكن تربطه أي معرفة سابقة بالمتهم، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة، إذ قام المتهم باستدراجه بحجة الحديث على انفراد، رغم محاولات أصدقاء الضحية منعه من الذهاب.

وأضافت أن نجلها كان يتمتع بطباع هادئة ولا يميل إلى الشجار، بعكس المتهم الذي اشتهر بإثارة المشكلات والخلافات داخل القرية، مطالبة بسرعة القصاص من الجاني لتخفيف معاناتها بعد فقدان نجلها.

في السياق ذاته، قال والد الضحية، "السيد حسن سمك"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن نجله كان شابًا طموحًا في مجال الرياضة، وحقق عدة إنجازات بحصوله على ميداليات وشهادات تكريم في لعبة الكاراتيه، إذ كان يستعد لتمثيل محافظة كفر الشيخ في بطولة كأس مصر.

وأشار إلى أن نجله لم يتمكن من الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق الأول من يناير 2026، بعد أن طالته يد الغدر في 26 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن الأسرة لن تهدأ حتى ينال المتهم جزاءه وفق القانون.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ أحال المهتم في الواقعة إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 ضرب عمدًا المجني عليه "محمد السيد حسن السيد"، بأن وجه إليه ضربات عدة استقرت إحداها في صدره.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه استخدم في تلك الواقعة سلاح أبيض "سكين" فأحدث ما ألم به من إصابات مثبوتة في تقرير الصفة التشريحية لكنها أفضت إلى موته بينما وجه للمتهم إحرازه سلاحًا أبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.