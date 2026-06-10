6 منتخبات شاركت في كأس العالم بأسماء مختلفة

تشهد النسخة 23 من كأس العالم للمنتخبات، حدثا تاريخيا لأحد المنتخبات الأفريقية، التي تشارك لأول مرة في البطولة باسمها الحالي.

منتخب الكونغو الديمقراطية، تأهل إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جاميكا بهدف نظيف في الملحق العالمي المؤهل للبطولة، لتعود للمونديال بعد 52 عاما.

شاركت الكونغو الديمقراطية في كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها، عام 1974، ولكن تحت مسمى زائير.

منتخبات شاركت في كأس العالم بأكثر من اسم

لا يعد منتخب الكونغو الديمقراطية الوحيد الذي شارك في كأس العالم بأسماء مختلفة، فسبقه المنتخب التشيكي الذي شارك في مونديال 2006، لكنه سبق وشارك في 8 نسخ آخرى باسم تشيكوسلوفاكيا.

منتخب صربيا هو الآخر شارك في 3 نسخ 2010 و2018 و2022 باسمه الحالي، لكن في نسخة 2006 شارك باسم صربيا ومونتينيجرو، وباسم يوغوسلافيا في 9 نسخ سابقة، الأمر نفسه مع منتخب البوسنة والهرسك الذي يشارك للمرة الثانية بهذا الاسم في 2014 و 2026 وشاركت في 3 نسخ سابقة باسم يوغوسلافيا في نسخ 1974، 1982و 1990.

وشاركت روسيا باسمها في 4 نسخ من كأس العالم، بينما شارك باسم الاتحاد السوفيتي 7 مرات، الأمر نفسه بالنسبة لألمانيا التي شارك في 11 نسخة من المونديال باسمها الحالي، و10 نسخ باسم ألمانيا الغربية ومرة عام 1974 باسم ألمانيا الشرقية.

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