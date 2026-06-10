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"الإعلاميين" تعلن نتيجة التحقيق مع ريهام سعيد بشأن حلقة "كلاب الشوارع"

كتب : أحمد العش

08:05 م 10/06/2026

مثول ريهام سعيد أمام لجنة التحقيق بنقابة الإعلاميي

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أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد، وذلك عقب مثولها أمام لجنة التحقيق بمقر النقابة اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026.

وجاء التحقيق استنادًا إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة من إحدى ضيفات حلقة برنامج "صبايا الخير" التي أذيعت على قناة النهار بتاريخ 21 مايو 2026، والتي تناولت قضية كلاب الشوارع.

ماذا قالت ريهام سعيد خلال التحقيق معها في نقابة الإعلاميين؟

قدمت الإعلامية ريهام سعيد، خلال التحقيق دفوعها، مؤكدة التزامها بعرض مختلف وجهات النظر المتعلقة بالقضية، وتقديم الرأي والرأي الآخر، إلى جانب استعراض الطرق القانونية للتعامل مع الموضوع محل النقاش.

وأوضحت "سعيد" أن اختلاف الآراء بشأن القضايا المجتمعية أمر طبيعي، وأن تناول هذه الموضوعات وما يصاحبه من طرح للرؤى والحلول المختلفة يستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع، بما يتيح للمشاهد الاطلاع على مختلف وجهات النظر وتكوين رأيه بحرية.

ضرورة التزام جميع الإعلاميين بالمعايير المهنية والحيادية في تناول القضايا المختلفة

شدد نقيب الإعلاميين، في ختام بيانه، على ضرورة التزام جميع الإعلاميين بالمعايير المهنية والحيادية في تناول القضايا المختلفة، مؤكدًا أهمية عرض جميع وجهات النظر دون الانحياز إلى رأي على حساب آخر أو توجيه النقاش لصالح أو ضد آراء الضيوف.

وأوضح "سعده" أن ذلك يأتي تنفيذًا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن تقديم رسالة إعلامية مهنية ومتوازنة للمتلقي المصري والعربي.

مثول ريهام سعيد أمام لجنة التحقيق بنقابة الإعلاميين 1

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