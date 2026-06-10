كشفت مصادر مقربة من الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، أن الإعلامية ارتدت الحجاب منذ يناير 2026، في خطوة وصفتها المصادر بأنها جاءت عن قناعة شخصية ورغبة داخلية ظلت تراودها لفترة طويلة.

سر حذف صور الإعلامية مها الصغير من حسابها الرسمي على انستجرام

أضافت "المصادر" في تصريحات لمصراوي، أن مها الصغير قامت بحذف الصور التي تظهر فيها بشعرها خلال مارس الماضي من العام نفسه، في إطار ما وصفته بـ"إعادة ترتيب حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع قرارها الجديد".

وأكدت "المصادر" أن قرار ارتداء الحجاب لا علاقة له بالأزمة المثارة مؤخرًا بشأن سرقة بعض اللوحات أو الجدل الذي أثير بشأن أعمالها أو الحكم القضائي الذي صدر ضدها في القضية، مشددة على أن القرار شخصي بالكامل ولم يتأثر بأي أحداث خارجية.

ومن الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير سبق أن ظهرت بالحجاب في فترات سابقة من حياتها، قبل أن تتغير إطلالتها لاحقًا وتعود للظهور بدون حجاب خلال مراحل مختلفة من نشاطها الإعلامي.

جدل واسع بعد حذف الصور من إنستجرام

كانت الإعلامية مها الصغير قد فوجئت بحالة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بحذف جميع الصور من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما أثار تساؤلات بشأن سبب هذا الإجراء، قبل أن تعود لاحقًا وتنشر مجموعة من الصور التي تبرز مشروعها الجديد عقب استقالتها من قناة "سي بي سي".

إطلالة للمحجبات تزيد التكهنات بشأن التوجه الجديد

عرضت مها الصغير، في وقت سابق، عددًا من الصور لموديل ترتدي ملابس للمحجبات، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة ببدلة سوداء مطرزة، مع حجاب على الرأس، ما زاد من التكهنات بشأن توجهها الجديد.

ويُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن في 21 مايو 2025 انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج استمر 26 عامًا، فيما نشرت مها بيانًا أكدت فيه احترامها لنفسها ولأبنائها ورفضها الخوض في تفاصيل الخلافات.

اقرأ أيضًا:

ملابس للمحجبات.. مها الصغير تفاجئ جمهورها بعد حذف صورها على انستجرام

مها الصغير تحذف جميع صورها على إنستجرام ما عدا "فيديو وصورة"

قرار عاجل من القضاء بشأن استئناف مها الصغير على حكم حبسها شهرًا في واقعة اللوحات الفنية