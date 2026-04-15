ضبطت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الألبان والدواجن الفاسدة قبل طرحها بالأسواق ، وجاء ذلك خلال حملة تفتيشية موسعة بمركز سمالوط، بمشاركة إدارات تفتيش تراخيص المحال العامة، والتنظيم والإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ2 طن من الألبان، وتبين بعد الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على السيارة والحمولة، وضبط صاحبها، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ على المضبوطات لاستكمال التحقيقات.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 10 محاضر إشغال طريق.

من جانب آخر أوضح الدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل 2026، أسفرت عن ضبط 3 أطنان و148 كجم من اللحوم ومنتجاتها، تنوعت بين لحوم بلدية، وكبدة مجمدة، ومصنعات، ولحوم مجمدة، ودواجن وأسماك، إلى جانب دهون ومخلفات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 52 محضرًا متنوعًا، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.