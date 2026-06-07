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ترامب: الإيرانيون "أقوياء" ومجتبى خامنئي جزء من إقرار الاتفاق

كتب : مصطفى الشاعر

05:08 م 07/06/2026

ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن الإيرانيين يتمتعون بالقوة والفخر، مشيرا إلى أن هناك أمورا لم يتوقعوا يوما القيام بها لكنهم قد يضطرون إلى اتخاذها في ظل التطورات الجارية.


وأوضح ترامب، للشبكة الأمريكية، اليوم الأحد، أن الضغوط والظروف الحالية قد تدفع طهران إلى تغيير مواقفها بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالمفاوضات الجارية.

ترامب: القيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانية

أضاف ترامب، أن القيادة الإيرانية الجديدة تبدو، بحسب وصفه، "أكثر عقلانية وذكاء" مقارنة بالسابق، مشيرا إلى أن مجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق المطروح بين الجانبين.

ولم يُقدم دونالد ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة دوره، لكنه أشار إلى أن مسار التفاهمات مع طهران يشهد "تطورات لافتة" في المرحلة الحالية.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار الجدل حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب دولي لمسار المفاوضات واحتمالات التوصل إلى اتفاق يحدد مصير اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

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