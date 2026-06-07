قدمت الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن جدوى مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض IPW 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدى توافق ذلك مع أولويات الإنفاق العام.

طلب إحاطة ينتقد مشاركة وزير السياحة في معرض IPW 2026

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "أننا تابعنا مؤخرًا ما أعلنته وزارة السياحة والآثار بشأن مشاركة الوزير في فعاليات معرض IPW 2026، الذي أُقيم بمدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، خلال شهر مايو الماضي، وذلك على رأس وفد ضم عددًا من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعددًا من المسؤولين".

وأضافت: "الحقيقة أن القضية هنا لا تتعلق بحجم الوفد أو عدد المشاركين أو تكلفة السفر فقط، وإنما تتعلق قبل كل شيء بالسؤال الأساسي، ما علاقة وزارة السياحة أصلًا بهذا المعرض؟ ولماذا شاركت فيه من الأساس؟

وأشارت النائبة إلى أنه بحسب طبيعة المعرض وأهدافه المعلنة، فإنه يُعد أحد أكبر الفعاليات المخصصة للترويج للمقاصد السياحية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لتسويق الولايات والمدن الأمريكية، أمام منظمي الرحلات وشركات السياحة حول العالم، أي أن الهدف الرئيسي للمعرض هو تنشيط السياحة الأمريكية وجذب مزيد من الزوار إلى الولايات المتحدة.

وتابعت: "إذا كان المعرض مخصصًا في الأساس لتسويق المقصد السياحي الأمريكي، فما هي الأسباب التي دفعت وزارة السياحة للمشاركة في فعالية هدفها الرئيسي دعم وتنشيط السياحة داخل دولة أخرى؟".

كما أكدت النائبة أن المواطن الذي يتحمل يوميًا زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والسلع الأساسية، من حقه أن يعرف لماذا تُنفق الأموال العامة على مشاركات خارجية من هذا النوع، في حين أن هذه المشاركات لا تمثل أي أولوية حقيقية للدولة في الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للدولة المصرية من المشاركة في معرض هدفه الرئيسي تنشيط السياحة الداخلية الأمريكية.

واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة بالآتي:

1- توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة السياحة والآثار للمشاركة في معرض IPW 2026.

2- بيان مدى اتساق هذه المشاركة مع السياسات الحكومية المعلنة لترشيد الإنفاق العام وتقليل النفقات غير الضرورية.

3- توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ قرار المشاركة في هذه الفاعلية، خاصة وأن طبيعة الحدث مرتبطة بالترويج السياحي لدولة أخرى وليس للمقصد السياحي المصري بصورة مباشرة.