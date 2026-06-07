أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق "سيني جونة مسلسلات" (CineGouna Series)، وهي منصة جديدة متخصصة في تطوير وتسويق مشاريع المسلسلات العربية، بقيادة السيناريست والمنتجة مريم نعوم؛ بهدف توسيع دعمه لصناعة المحتوى الدرامي في المنطقة العربية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المهرجان، يأتي البرنامج استجابة للنمو الكبير الذي يشهده قطاع المسلسلات والمنصات الرقمية في المنطقة، والحاجة المتزايدة إلى مساحات احترافية تجمع بين تطوير المشاريع، والتشبيك بين كتاب السيناريو والمنتجين، والوصول المباشر إلى المنصات وصناع القرار في صناعة الدراما التليفزيونية.

أهداف منصة سيني جونة مسلسلات

وتهدف منصة سيني جونة مسلسلات إلى دعم كُتاب السيناريو العرب من خلال برنامج تطوير يمتد لستة أسابيع أونلاين، يتضمن جلسات تطوير مكثفة، وإرشادًا فرديًا، الى جانب التحضير للتسويق والعروض التقديمية للمشاريع.

ويشمل البرنامج خلال أيام المهرجان، المقرر انعقاده في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر، سوقًا ومنصة مهنية متخصصة، تضم جلسات عروض تقديمية للمشاريع، واجتماعات فردية، وموائد مستديرة، وفعاليات تشبيك تجمع المشاركين مع منتجين، ومنصات عرض، وقنوات تليفزيونية، ومسؤولي تطوير المحتوى من المنطقة والعالم.

مريم نعوم تتحدث عن سيني جونة مسلسلات

وقالت مريم نعوم، رئيس سيني جونة مسلسلات: "هناك عددا كبيرا من المواهب العربية القادرة على تقديم قصص لمسلسلات قوية ومختلفة، لكن ما ينقص الكثير من المشاريع هو منظومة التطوير المتخصصة وربطها الحقيقي بالسوق. من هنا جاءت فكرة سيني جونة مسلسلات؛ ليس فقط كبرنامج تطوير، بل مساحة متكاملة تربط بين الكتابة والتطوير، وفهم متطلبات المنصات والجمهور والتسويق، واللقاء المباشر مع القائمين على الصناعة".

وقال أندرو محسن المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي "التطور الكبير الذي نشهده في صناعة المسلسلات سواء في مصر أو عالميًا، جعل من إنشاء قسم متخصص في هذا المجال هو ضرورة، وإضافة هي الأولى من نوعها في مجال المهرجانات في مصر. ستهدف هذه المنصة إلى أن تصبح نقطة التقاء بين الكتاب من العالم العربي والخبراء من دول العالم، ليصبح المهرجان المحطة الأبرز في هذه الصناعة".

موعد فتح باب التقديم لـ سيني جونة مسلسلات

يُفتح باب التقديم للمنصة بداية من اليوم الأحد 7 يونيو، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المشروعات هو 30 يونيو الجاري. وأشار المهرجان إلى قيامه باختيار مجموعة محدودة من المشاريع للمشاركة في النسخة الأولى من البرنامج التي تتضمن معمل تطوير أونلاين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، وستختتم بعروض تقديمية ولقاءات ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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