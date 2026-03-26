أكد فهمي محمود الأمين، مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، أن جميع المناطق الأثرية بمختلف أنحاء المحافظة آمنة تماماً، ولم تسجل أي تضرر نتيجة تقلبات الطقس والرياح المحملة بالأتربة التي شهدتها أسوان أمس، مشدداً على أن المعابد والمباني الأثرية فتحت أبوابها للزيارة في مواعيدها الرسمية دون أي معوقات.

تدفقات سياحية لافتة في "أبوسمبل"



وأوضح الأمين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحركة السياحية داخل المواقع الأثرية، وبخاصة في معابد (فيلة، كوم أمبو، أبو سمبل، وإدفو)، تسير بصورة طبيعية ومنتظمة. وأشار إلى أن المواقع شهدت تدفقات سياحية كبيرة اليوم، تصدرها معبد "أبو سمبل" الذي استقبل أفواجاً غفيرة من مختلف الجنسيات فور استقرار الأحوال الجوية.

استنفار وغرف طوارئ على مدار الساعة



وكشف مدير عام الآثار عن كواليس التعامل مع المنخفض الجوي، مؤكداً أنه فور تلقي تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرف طوارئ "مغلقة" تعمل على مدار الساعة لمراقبة المواقع الأثرية ميدانياً. وأضاف أن فرق العمل الميدانية نسقت بشكل كامل مع غرف العمليات لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة الزائرين والتراث الحضاري.

منظومة متكاملة لحماية التراث



واختتم الأمين تصريحاته بالإشارة إلى أن منطقة آثار أسوان تطبق منظومة عمل متكاملة وشاملة لحماية المواقع الأثرية، تهدف إلى التعامل الفوري مع التقلبات الجوية لضمان استدامة هذا التراث العالمي الفريد للأجيال القادمة، بما يليق بمكانة مصر السياحية.