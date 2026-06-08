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ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:00 ص 08/06/2026

طقس حار

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تشهد محافظة المنيا، اليوم الإثنين، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بعد أن ساد طقس معتدل أمس، حيث ارتفعت درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية مقارنة باليوم السابق.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد أغلب محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

درجات الحرارة المتوقعة في المنيا

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، 39 درجة مئوية للعظمى، و22 درجة مئوية للصغرى.

أجواء معتدلة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال فترات النهار، مع استمرار تأثير ارتفاع الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة.

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