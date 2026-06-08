بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة الآن أداء امتحان مادة العلوم ، ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لمتابعة انتظام اللجان ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية والتعامل معها بشكل فوري.

وتؤكد المديرية استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.