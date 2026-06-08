إعلان

بدء امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 08/06/2026

مديرية التربية والتعليم في الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة الآن أداء امتحان مادة العلوم ، ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لمتابعة انتظام اللجان ورصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية والتعامل معها بشكل فوري.

وتؤكد المديرية استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم بالجيزة الشهادة الإعدادية الجيزة امتحانات الجيزة الترم الثاني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مدرب البرازيل السابق: مصر ستفاجئ الجميع في هذا المونديال
رياضة عربية وعالمية

مدرب البرازيل السابق: مصر ستفاجئ الجميع في هذا المونديال
سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
.تطورات الحالة الصحية لعبدالعزيز مخيون ومفاجآت عن أحمد سعد وزوجته علياء
زووم

.تطورات الحالة الصحية لعبدالعزيز مخيون ومفاجآت عن أحمد سعد وزوجته علياء
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
حيل ذكية لاستغلال المساحات الصغيرة في المنزل.. منها استخدام المرايا
علاقات

حيل ذكية لاستغلال المساحات الصغيرة في المنزل.. منها استخدام المرايا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان