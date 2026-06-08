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وزير الداخلية التركي: تمنيت ولاية القدس ولو ليوم واحد وستعود لحكمنا

كتب : وكالات

08:45 ص 08/06/2026

وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتجي

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أثار وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتجي، الجدل خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة بتصريحه بأن القدس ستعود يوما إلى السيادة التركية.

قال تشفتجي في كلمته التي استخدم فيها رموزا عثمانية: "كما شهدنا تحرير دمشق وحلب وقره باج، بإذن الله سنشهد يوما تحرير القدس"، مضيفا: "هذه الأراضي ستكون لنا مرة أخرى، وستعود إلى سلطة حكومتنا وحكمنا".

وكشف الوزير عن أن تعيينه واليا على القدس كان حلما يراوده منذ سنوات، مشيرا إلى أنه كان يدعو الله قائلا: "اللهم ارزقني ولاية القدس ولو ليوم واحد"، معبرا عن إيمانه بأن الله سيريه تلك الأيام.

في سياق متصل، وصف تشفتجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"القائد العالمي"، مؤكدا أن تركيا تمر بأقوى فترة لها منذ 200 عام، وأنها تتحول بقيادة أردوغان من قوة إقليمية إلى قوة عالمية، وفقا لروسيا اليوم.

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وزير الداخلية التركي دمشق القدس حلب تركيا حزب العدالة والتنمية أردوغان

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