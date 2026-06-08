لم تشفع حالة زوجها الصحية ولا إعاقته البصرية لدى سهام، إذ تحولت من شريكة حياة إلى متهمة بإنهاء حياته، بعدما اعتدت عليه بعدة طعنات أودت بحياته، وأرجعت المتهمة ارتكابها الواقعة إلى شكوك سيطرت عليها بشأن خيانته لها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل شخص على يد زوجته في القاهرة خلال عام 2023.

المجني عليهما "سعيد أ." (39 سنة)، أما المتهمة فهي زوجة المجني عليه "سهام" (35 سنة- ربة منزل).

تفاصيل الحياة الزوجية

تزوج المجني عليه بالمتهمة، قبل 6 سنوات، وأقاما في مسكن أسرة الزوج بحي المرج بمحافظة القاهرة، رُزقا الزوجين بثلاثة أبناء، كانت حياة الأسرة مستقرة، الزوج ييعمل في شركة بمنطقة عين شمس، بينما زوجته ترعى شؤون الأسرة.

قبل سنتين أصيب الزوج بمرض أفقده بصره وأصبح غير قادر على العمل، بعد فقد رب الأسرة مصدر دخله، حظيت الأسرة بنصيب وافر من مساعدات أهالي المنطقة.

في الآونة الأخيرة لاحظت الزوجة تغير معاملة زوجها، شكت أنه مرتبط بعلاقة عاطفية مع سيدة، وخشيت أن يتزوجها، ما تسبب في تعكير صفو الأسرة الهادئة وأصبح صوت شجارهما مسموع لدى الأهالي والجيران.

ولأن الزوجة سليطة اللسان، لا تسمح لأحد التدخل في شؤون الأسرة، امتنع الأهالي، لاسيما أقارب الزوج، من التدخل للفصل بين الزوجين، يوضح شقيق الزوج: "كانت دايما تضربه مستغله إعاقته البصرية".

تعدي الزوجة على الضحية

مساء الأربعاء 6 سبتمبر 2023، اعتدت الزوجة ضربا على زوجها الذي عجز حتى عن الدفاع عن نفسه بسبب إعاقته، على مضض تدخل شقيق الزوج ونجح في تهدئة الأمور بينهما :"كانت بتضربه عشان شكت أنه متجوز عليها".

انصرف شقيق الزوج بعدما تعهدت الزوجة بحسن معاملة زوجها، ولم يتخيل أنها توهمه لتنفرد بزوجها وتُنهي حياته :"قالتلي خلاص مش هعمل كده تاني .. دي جاحدة".

بينما الزوج جالسا في صالة المسكن، انقضت عليه زوجته طعنا بسكين، فقد على أثرها الوعي فاقدا النطق والحركة، فأجهزت عليه بعصا خشبية أردته قتيلا في الحال، ثم جرت جثته إلى طرقة مؤدية إلى المطبخ، وغطتها بملائة، قبل أن تزيل أثار الدماء.

كأن شئ لم يكن، مارست الزوجة حياتها، وكلما استفسر أطفالها عن سبب نوم والدهم، ترد :"تعبان هتصل بأخوالكم يودوه لدكتور".

صباح اليوم التالي، اصطحبت المتهمة أطفالها إلى سوبرماركت لشراء مستلزمات الأسرة، ثم جلست جوار الجثة، تناولت كوبا من اللبن، وفي المساء حضرت وأطفالها حفل عُرس في الشارع :" كانت لابسه عباية حمراء في الفرح بتاع جارنا".

وفي صباح الجمعة 8 سبتمبر 2023، بدأت الجثة في التحلل وظهرت رائحة كريهة، فخشيت الزوجة من افتضاح أمرها، فجرت الجثة وتخلصت منها بجوار مدخل العقار.

العاشرة صباحا شاهد أحد الأهالي بالجثة، فصرخ مستغيثا بزوجته التي تظاهرت بالحزن مدعية عدم معرفتها بما حدث.

أبلغ الأهالي أجهزة الأمن وبسؤال الزوجة، ادعت أنها مُتغيب منذ يومين ولم تكن تعلم أي شيء عنه، ثم عدلت عن أقوالها مدعية تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل مجهولين.

التحريات الأولية أشارت إلى تورط الزوجة في قتل زوجها، وبمواجهتها اعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

باشرت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمة، ولاحقًا أحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها فيما نُسب إليها من اتهامات بالقتل العمد.

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