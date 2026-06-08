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أكثر من 3%.. أسعار النفط اليوم الاثنين تقفز في بداية التعاملات المبكرة

كتب : وكالات

02:50 ص 08/06/2026

أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، في التعاملات المبكرة صباح الاثنين، مع تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وبحسب بيانات التداول، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 3.03% بحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 95.93 دولارا للبرميل.

فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط WTI لشهر يوليو بنسبة 3.3% إلى 93.4 دولارا للبرميل، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقعات باضطرابات محتملة في إنتاج النفط ونقله.

وجاء هذا الارتفاع عقب تصعيد عسكري جديد في المنطقة، بعدما أطلقت إيران مساء الأحد عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما زاد من حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ذلك بعد تهديدات إيرانية بالرد على ضربة إسرائيلية سابقة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي سياق متصل بأسواق الطاقة، وافق تحالف "أوبك+" على زيادة جديدة في الإنتاج تعد الرابعة منذ التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حيث اتفقت سبع دول، بقيادة السعودية وروسيا والعراق والكويت، على رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو القادم.

وأشار "أوبك+" إلى أن الزيادات التدريجية في الإنتاج ستظل خاضعة لظروف السوق، مع إمكانية تعليقها أو تعديلها إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وسط سيناريوهات متباينة تتراوح بين احتواء التوتر أو انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم الرد العسكري، بالتوازي مع دعوته إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وفقا لروسيا اليوم.

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أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط التوتر بين إيران وإسرائيل

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