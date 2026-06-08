انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 50 جنيهًا، مع بداية التعاملات الصباحية الاثنين 8-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4285 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5510 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6430 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7350 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 51440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73500 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 228585 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 367500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 4310 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.