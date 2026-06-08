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الحرس الثوري يُعلن بدء عملية "نصر" ويستهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل

كتب : وكالات

08:48 ص 08/06/2026

الحرس الثوري الإيراني

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء عملية "نصر" واستهداف مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الإسرائيليتين الاستراتيجتين "تل نوف" و"نيفاتيم".

جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "توكلا على الله وبعونه، شن منذ قليل المقاتلون الشجعان في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني عملية "نصر" بالشفرة المقدسة "يا حيدر كرار"، تكريما لشهداء حرب الـ12 يوما، وذلك باستهداف مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين".

أضاف البيان: "نفذت هذه العملية ردا على العدوان الصاروخي من قبل الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، الذي استهدف عدة مواقع رادارية في ثلاثة أماكن مختلفة من البلاد".

أكد الحرس الثوري، أن سرعة الرد على اعتداءات جيش الكيان الصهيوني واتساع نطاق بنك الأهداف من كانت بين الإجراءات التي قامت بها المجموعات المنفذة في هذه المرحلة.

وشدد البيان أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية في الحرس الثوري في حالة جهوزية تامة لتنفيذ عملية نموذجية واسعة النطاق على جميع الجبهات، وقد أعدت خطط عمل وفقا لسيناريوهات العدو، وفقا لروسيا اليوم.

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الحرس الثوري الإيراني بدء عملية نصر حرب إيران إيران وإسرائيل

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