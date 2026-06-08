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بدء امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 08/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الآن أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك في اليوم الرابع من جدول الامتحانات، وذلك عقب انتهاء الطلاب أمس من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وغرف العمليات المركزية والفرعية لرصد انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وتواصل المديريات التعليمية تطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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