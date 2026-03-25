انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية.. واستخراج سيدة من تحت الأنقاض-

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم التقلبات الجوية المصاحبة لنوة عوة وبرد العجوزة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وأوضح أحمد بريقع المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر لم تصل إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على حركة الملاحة البحرية والسفن.

وأضاف أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأمواج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

نوة عوة تضرب الإسكندرية

وتتعرض أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، منذ ساعات الصباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة".

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 110 سيارة مجهزة، و37 معدة ديزل، بالإضافة إلى 2 سيارة تانك وقود، و2 سيارة تدخل سريع، و2 سيارة ورشة متنقلة، وذلك لدعم الأعمال الميدانية والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

تواصل فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري مع التجمعات المائية بأحياء وسط وغرب المحافظة.

الإسكندرية بلا مدارس أو الجامعات

وعطلت موجة الطقس السيئ الدراسة في كافة مدارس الإسكندرية والمعاهد الأزهرية والجامعات، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

خبر سار للموظفين

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية اليوم وغدًا، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

