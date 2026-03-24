تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محطة معالجة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي، لمتابعة جاهزية المحطة وكفاءة التشغيل، والاطمئنان على انتظام العمل بها في تحرك عاجل لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد غدًا.

اصطفاف معدات الصرف الصحي

وتابع المحافظ اصطفاف معدات وسيارات شركة الصرف الصحي، للوقوف على مدى استعدادها للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.

وأعلن عطية، رفع درجة الاستعداد القصوى، لافتًا إلى استمرار المتابعة اللحظية لحالة الطقس من خلال غرف العمليات، مع التنسيق الكامل بين الفرق الميدانية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل آثار النوة، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

110 سيارات تدخل سريع

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 110 سيارة مجهزة، و37 معدة ديزل، بالإضافة إلى 2 سيارة تانك وقود، و2 سيارة تدخل سريع، و2 سيارة ورشة متنقلة، وذلك لدعم الأعمال الميدانية والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

وتتمركز المعدات وفرق الطوارئ على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، وفقًا لخطط مسبقة تعتمد على الدراسات والخبرات المتراكمة، والتي حددت النقاط الساخنة.

توقعات الأرصاد الجوية

كانت محافظة الإسكندرية أصدرت، اليوم، بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن موجة الطقس غير المستقر المقرر أن تبدأ غدًا الأربعاء وفقًا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت المحافظة المواطنين توخي الحذر والحيطة، نظرًا لتوقع نشاط ملحوظ في حركة الرياح قد تصل سرعة هباتها إلى نحو 50 كم/ساعة، غدًا، وذلك حرصًا على سلامتهم.

4 تحذيرات مهمة

ووجهت محافظة الإسكندرية المواطنين بكافة الأحياء شرقًا وغربًا بمراعاة التعليمات الإرشادات حفاظًا على سلامتهم التالية:

- تجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار القديمة أو اللوحات الإعلانية الكبيرة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

- عدم ركن السيارات أسفل الشرفات المتهالكة أو في الأماكن المفتوحة المعرضة لتطاير الأجسام.

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعات، خاصة على الطرق السريعة.

موعد آخر نوات الشتاء

ومن المقرر أن تضرب نوة "عوة وبرد العجوزة" سواحل عروس البحر المتوسط لمدة 6 أيام، إذ تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية ويقول عنها الصيادون "عوة ما بعدها نوة".