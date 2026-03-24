أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منح إجازة استثنائية يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

تداعيات حالة الطقس

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يُستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانياً عبر غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة.

يأتي القرار في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن المواطنين وضمان سلامتهم خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

كانت التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفادت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما استدعى صدور قرار من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، ووكيل الأزهر الشريف بتعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات خلال يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

آخر نوات الشتاء

ومن المقرر أن تضرب نوة "عوة وبرد العجوزة" سواحل عروس البحر المتوسط لمدة 6 أيام، إذ تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية ويقول عنها الصيادون "عوة ما بعدها نوة".