إعلان

بقرار من المحافظ.. إجازة استثنائية يومين لبعض الموظفين بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:26 م 24/03/2026

أيمن عطية محافظ الاسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منح إجازة استثنائية يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

تداعيات حالة الطقس

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يُستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانياً عبر غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة.

يأتي القرار في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن المواطنين وضمان سلامتهم خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

كانت التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفادت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما استدعى صدور قرار من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، ووكيل الأزهر الشريف بتعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات خلال يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

آخر نوات الشتاء

ومن المقرر أن تضرب نوة "عوة وبرد العجوزة" سواحل عروس البحر المتوسط لمدة 6 أيام، إذ تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية ويقول عنها الصيادون "عوة ما بعدها نوة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الإسكندرية أيمن عطية إجازة استثنائية نوة عوة برد العجوزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
حوادث وقضايا

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)