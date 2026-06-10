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بعد تهديدات ترامب.. وزير الحرب الأمريكي يتوعد إيران: "سنضربهم بقوة"

كتب : مصطفى الشاعر

11:20 م 10/06/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

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تعهد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، بأن الولايات المتحدة ستُوجّه ضربات "قوية" لإيران إذا لم تُبدِ استعدادا للتوصل إلى اتفاق، في موقف يعكس تصعيدا جديدا في لهجة واشنطن تجاه طهران.

تأكيد على مواصلة الضغط

قال هيجسيث، خلال كلمة أمام أفراد القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تركز بشكل كامل على تحقيق النتيجة التي يسعى إليها ترامب، مؤكدا أن المفاوضات أحرزت "تقدما ملحوظا"، لكنه شدد على أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيُقابل برد عسكري قوي.

تصريحات تتماشى مع تهديدات ترامب

جاءت تصريحات وزير الحرب الأمريكي بعد ساعات من تهديدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب، أكد خلالها أن الولايات المتحدة ستستأنف هجماتها على إيران إذا استمرت في عرقلة التوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

ترامب: إيران ستدفع الثمن

كان ترامب، قد قال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق، مضيفا أنها "ستدفع الثمن"، قبل أن يؤكد من المكتب البيضاوي أن واشنطن ستُهاجم إيران "بقوة شديدة" إذا اقتضت الظروف ذلك.

تأتي تصريحات بيت هيجسيث، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

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بيت هيجسيث مفاوضات أمريكا وإيران إيران وأمريكا حرب إيران

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