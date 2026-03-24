إعلان

"عوة" تضرب المدينة غدًا.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية للمواطنين

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:43 م 24/03/2026

أمطار الاسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن موجة الطقس غير المستقر المقرر أن تبدأ غدًا الأربعاء وفقًا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تزامنًا مع بدء نوة عوة وبرد العجوزة.

وأهابت المحافظة المواطنين توخي الحذر والحيطة، نظرًا لتوقع نشاط ملحوظ في حركة الرياح قد تصل سرعة هباتها إلى نحو 50 كم/ساعة، غدًا، وذلك حرصًا على سلامتهم.

4 تحذيرات مهمة لمواطني الإسكندرية

ووجهت محافظة الإسكندرية المواطنين بكافة الأحياء شرقًا وغربًا بمراعاة التعليمات الإرشادات حفاظًا على سلامتهم التالية:

- تجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار القديمة أو اللوحات الإعلانية الكبيرة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

- عدم ركن السيارات أسفل الشرفات المتهالكة أو في الأماكن المفتوحة المعرضة لتطاير الأجسام.

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعات، خاصة على الطرق السريعة.

موعد آخر نوات الشتاء

ومن المقرر أن تضرب نوة "عوة وبرد العجوزة" سواحل عروس البحر المتوسط لمدة 6 أيام، إذ تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية ويقول عنها الصيادون "عوة ما بعدها نوة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار الاسكندرية الطقس الأحوال الجوية الإسكندرية رياح أمطار نوة عوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران
خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني

الأم أرسلت ابنها لشراء أمواس ذبحهم.. تفاصيل محضر ومعاينة مسرح جريمة كرموز
أخبار المحافظات

الأم أرسلت ابنها لشراء أمواس ذبحهم.. تفاصيل محضر ومعاينة مسرح جريمة كرموز
رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
الأزهر

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

