أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا تحذيريًا للمواطنين بشأن موجة الطقس غير المستقر المقرر أن تبدأ غدًا الأربعاء وفقًا للتوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تزامنًا مع بدء نوة عوة وبرد العجوزة.

وأهابت المحافظة المواطنين توخي الحذر والحيطة، نظرًا لتوقع نشاط ملحوظ في حركة الرياح قد تصل سرعة هباتها إلى نحو 50 كم/ساعة، غدًا، وذلك حرصًا على سلامتهم.

4 تحذيرات مهمة لمواطني الإسكندرية

ووجهت محافظة الإسكندرية المواطنين بكافة الأحياء شرقًا وغربًا بمراعاة التعليمات الإرشادات حفاظًا على سلامتهم التالية:

- تجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار القديمة أو اللوحات الإعلانية الكبيرة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

- عدم ركن السيارات أسفل الشرفات المتهالكة أو في الأماكن المفتوحة المعرضة لتطاير الأجسام.

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعات، خاصة على الطرق السريعة.

موعد آخر نوات الشتاء

ومن المقرر أن تضرب نوة "عوة وبرد العجوزة" سواحل عروس البحر المتوسط لمدة 6 أيام، إذ تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية ويقول عنها الصيادون "عوة ما بعدها نوة".