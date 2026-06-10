دماء على وجهها.. تارا عماد تنشر صورًا لمشهد أكشن خطير في "7Dogs"

أثار المطرب اللبناني وائل كفوري، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل بعد ظهوره بـ"لوك" مختلف أشار البعض إلى أنه يعاني من المرض بعدما ظهر أمام الجمهور بـ"وجه مترهل وتجاعيد وكأنه عجوز جدا".

حفل وائل كفوري في البحرين

وفاجأ الفنان وائل كفوري، جمهوره بإطلالته النحيفة في حفل البحرين يوم 30 مايو الماضي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، ليثير قلق جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

وائل كفوري وأغنيته شو مشتقلي

عاد وائل كفوري لإثارة الجدل عقب ظهوره في أحدث أغانيه الجديدة "شو مشتقلي" والتي طرحها خلال الأيام الماضية، وهى من ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع ومكساج وماستر عباس صباح.

وتباينت ردود أفعال محبي وائل كفوري، على مقطع فيديو وصور له، قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وائل كفوري في عيد ميلاد أنابيلا هلال

حرص وائل كفوري، يوم 7 يونيو الجاري على حضور عيد ميلاد الإعلامية أنابيلا هلال، ليظهر فيه بصحبة زوجته شانا عبود لينفي الشائعات التي طالته بوجود مشاكل بينهما.

حقيقة مرض وائل كفوري



خرج مدير أعمال وائل كفوري في تصريحات صحفية، أكد من خلالها أن النجم اللبناني بخير وبصحة جيدة وسبب ظهوره بهذا الشكل هو اتباعه لنظام غذائي وممارسته للرياضة، نافيا لجوئه لعملية تكميم معدة.

جديد وائل كفوري



كشف برنامج "et بالعربي" أن وائل كفوري يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "سارقلي عمري" خلال الفترة المقبلة.



اقرأ أيضا:

بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح





لماذا أراد الكاتب عبد الحي أديب ضرب الفنانة سعاد حسني؟



