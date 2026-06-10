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عبدالله رشدي يهاجم دعوات "تقنين الزنا" ويحذر من انهيار القيم الأخلاقية

كتب : أحمد العش

11:43 م 10/06/2026 تعديل في 11:44 م

الدكتور عبدالله رشدي

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قال الداعية الإسلامي عبدالله رشدي إن ما وصفه بدعوات "تقنين أوضاع الزانيات" ومنحهن ضمانات قانونية وحقوقية يمثل – بحسب تعبيره – انحدارًا خطيرًا في المنظومة القيمية ومحاولة لإعادة تشكيل المفاهيم الأخلاقية في المجتمع.

وأوضح "رشدي" خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلًا: بلغني أن فاجرةً تريد تقنين أوضاعِ الزانياتِ مع تقديم ضماناتٍ قانونيةٍ وحقوقيةٍ لهنَّ! ولستُ بصدد الردِّ على ذلك بل المرادُ هو التسخيف من هذا القول وبيانُ فساد قائلتِه ومن شاكَلَها".

وأضاف: قد تكلموا في حُجية السنة، ثم تكلموا في وجوب الحجاب، ثم تكلموا في فرضية الصيام، ثم شكَّكوا في الصلوات الخمس، ثم شكَّكوا في مكة والحج، ثم شكَّكوا في المعراج وبين المقدس، ثم ازداد عبثُهم فهوَّنوا من حُرمَةِ الخمر، ثم الآن..الزنا.. تشجيع للعفيفات كي يُصبِحْن زانيات رخيصات!".

وتابع منشوره قائلًا: "انتبهوا وصونوا أولادكم وبناتِكم عن هذه القباحات والقبيحات، علِّموهم أنَّ من تدعو لذلك فهي "فاجرة"، علموهم أنَّ العفيفةَ لا تُهَوِّنُ من الشَّرف، علِّموهم أنَّ التهوين من الشَّرَف والدعوةَ للتطبيع مع الزنا لايصدر إلا عن رخيصة!".

جاء منشور الداعية الإسلامي عبدالله رشدي بعد تداول واسع لتصريحات منسوبة إلى المحامية نسمة الخطيب، والتي دعت – بحسب ما تم تداوله – إلى إجراء كشف طبي دوري على العاملات في مجال الجنس التجاري، إلى جانب المطالبة بتقنين أوضاعهن قانونيًا.

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