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خلال ساعات.. الأرصاد: طقس حار رطب يسيطر على شمال البلاد

كتب : أحمد العش

01:02 ص 11/06/2026 تعديل في 01:07 ص

الموجة الحارة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد تشهد الخميس أجواء حارة رطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدًا تبلغ نحو 35 درجة مئوية، مع استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة فعليًا.

وأضافت "الأرصاد" أن الشبورة المائية ستظل الظاهرة المؤثرة خلال ساعات الصباح الباكر، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وربما تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، لتفادي مخاطر انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة.

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