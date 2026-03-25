

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت موجة من الطقس السيئ أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة".

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 13 للصغرى و14 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 78%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال الصباح.

وتزامنت موجة الطقس السيئ مع نوة "عوة وبرد العجوزة" التي تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية وتستمر لمدة 6 أيام.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ وتقليل آثار النوة، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن منح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، إجازة اليوم وغدا، للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

من جانبه، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد بتعليق الدراسة حضوريًا، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم "الأونلاين"، وذلك اليوم وغدا؛ نظرًا لتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية اليوم وغدًا، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يُستثنى من القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانياً عبر غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة.