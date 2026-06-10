غدًا.. بدء تصحيح الشهادة الإعدادية ببني سويف تمهيدًا لإعلان النتيجة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نموذجًا استرشاديًا جديدًا في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك استعدادًا لامتحان المادة المقرر عقده غدًا للطلاب بالقاهرة ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

ويأتي نشر النموذج في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بهدف توفير فرص تدريب إضافية للطلاب على أنماط الأسئلة المتوقعة بالامتحانات.

وأكدت المديرية أن النماذج الاسترشادية تأتي ضمن خطة تعليمية تستهدف دعم الطلاب وتأهيلهم للتعامل مع نظام البوكليت، من خلال نماذج متنوعة تساعد على الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية.

وأضافت أن هذه النماذج تسهم في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على فهم طبيعة الأسئلة وإدارة الوقت أثناء الامتحان، بما يرفع من مستوى جاهزيتهم ويزيد من ثقتهم قبل دخول اللجان.