أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام يمثل مناسبة عالمية لتكريم المرأة تقديرًا لدورها المحوري في المجتمع، والاحتفاء بإنجازاتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور العظيم الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمعات وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل، مؤكدًا أهمية دعم الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

أهمية الندوات التوعوية

شدد المحافظ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارهما من أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للرعاية والتوعية، بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

جهود وحدات تكافؤ الفرص

من جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2026، قامت وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكثيف جهودها خلال الأسبوع الماضي، من خلال تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ قيم الاحترام والمساواة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، ودعم تمكينها للقيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأضافت أنه تم تنفيذ 7 ندوات توعوية ودينية وثقافية بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة في مراكز فاقوس، وديرب نجم، ومشتول السوق.

الموضوعات التي تناولتها الندوات

- دور المرأة في المجتمع وأبرز إنجازاتها

- اليوم العالمي للمرأة وأهميته

- بالعِلم والعمل ترتقي المرأة والمجتمع

- العدالة والمساواة في حقوق المرأة

- حث الطالبات على طلب العلم والثقافة

- دور المرأة في الإبداع والابتكار

- فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان

وأكدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص أن هذه الندوات تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة تمكين المرأة بما يسهم في تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع.

إشادة المحافظ

أشاد محافظ الشرقية بجهود وحدات تكافؤ الفرص ودورها الفاعل في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية، التي تمثل منصات توعوية مهمة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية الواعية وتمكين المرأة.

اليوم العالمي للمرأة 2026

يُذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026 تحت الشعار الرسمي للأمم المتحدة: "الحقوق.. العدالة.. العمل.. من أجل جميع النساء والفتيات".