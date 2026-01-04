إعلان

براءة بعد 10 سنوات مشدد.. القضاء ينتصر لابن قرية الفردان في قضية "مخدرات الكيلو 11"

كتب : أميرة يوسف

04:16 م 04/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادرة بحق أحد أبناء قرية الفردان، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبعد استصدار إذن من نيابة الإسماعيلية الكلية، بضبط المتهم (م. خ. ع) من قرية الفردان بالكيلو 11، واتهامه بحيازة وإحراز كمية تُقدَّر بنحو 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت سابقًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية الطعن المقدم على الحكم، وتنتهي إلى إلغائه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية حيازة مواد مخدرة مخدر الحشيش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية