الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادرة بحق أحد أبناء قرية الفردان، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبعد استصدار إذن من نيابة الإسماعيلية الكلية، بضبط المتهم (م. خ. ع) من قرية الفردان بالكيلو 11، واتهامه بحيازة وإحراز كمية تُقدَّر بنحو 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت سابقًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل أن تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية الطعن المقدم على الحكم، وتنتهي إلى إلغائه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.