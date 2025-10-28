ضبط شخصين بحوزتهما 75 طربة حشيش وأسلحة نارية في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكن رجال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة فرع كفر الشيخ، من ضبط شخصين كونا مع بعضهما تشكيلا عصابيًا للإتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية في منطقة سخا دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد مفرح، رئيس قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة فرع كفر الشيخ، بإتجار كلا من المدعو "علي. ع. ع. م. ط"، 37 عامًا، عامل، و"محمد. س. م. إ. أ"، 24 عامًا، حاصل على دبلوم ذراعي، مقيمان بمنطقة حي سخا دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ في جوهر الحشيش المخدر، والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة من خلال تكوينهما تشكيلا عصابيًا فيما بينهما لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء عملائهما الإجرامي.

جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة ترأسها رئيس قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر الغير مرخصة فرع كفر الشيخ المقدم محمد مفرح لضبط كلا المتهمين بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

وتمكن رجال الحملة من ضبط كلا المتهمين وبحوزة الأول العامل 55 طربة حشيش، وبندقيتين خرطوش، وفردين خرطوش محلي الصنع، و10 طلقات خرطوش بقصد الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال على عملائه، و دراجة نارية لاستخدامها وسيلة للتنقل في تجارته الغير مشروعة.

وضبط المتهم الثاني وبحوزته 20 طربة حشيش، وفردي خرطوش، و6 طلقات نارية تستخدم في ذلك السلاح، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الأتصال على عملائه.

جرى التحفظ على تلك المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 9735 لسنة 2025 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس كلا المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الموعد القانوني المحدد.